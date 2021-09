O avançado brasileiro Jonas marcou uma era no Benfica e deixou saudades nos adeptos das águias depois de marcar 137 golos em 183 jogos.

Muitos acreditavam mesmo que quando decidiu pendurar as botas, aos 35 anos, o jogador ainda tinha muito para dar ao futebol. Mas Jonas garante que não.

«Parei de jogar no limite dos limites. Tenho muitas dores nas costas e na cervical. Também tenho problemas nos joelhos e tornozelos, mas sem dores. Mas nas costas não dava para aguentar. Tenho 37 anos, mas corpo de 42», declarou, num programa da ESPN Brasil.

Numa entrevista em que revisitou a carreira na Europa, mas também no Brasil, Jonas contou ainda um episódio que viveu com Cristiano Ronaldo, contra quem jogara em Espanha aquando da passagem pelo Valência, e que o marcou.

«Uma vez estava a almoçar em Lisboa com os meus pais e apareceu no restaurante o Ronaldo e ele veio falar comigo e foi fantástico, de uma grande humildade», começou por dizer.

«Ele até brincou comigo e disse: ‘Jonas, tu este ano podes lutar connosco [Ronaldo e Messi] pela Bota de Ouro’. Eu disse que não acreditava nisso e ele insistiu que eu estava muito bem no Benfica: ‘tens feito dois golos por jogo, marcas sempre’. Ele acreditava nisso mais do que eu. Aquilo para mim foi um prémio», revela.

O jogador foi ainda questionado sobre os treinadores que mais o marcaram e incluiu o nome de Jorge Jesus, com quem trabalhou no Benfica, juntamente com os de Vanderlei Luxemburgo, Renato Gaúcho e Unai Emery

«Jesus foi muito importante. Acho que foi o principal responsável pela minha contratação para o Benfica, tal como o Rui Costa», lembrou.