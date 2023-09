João Mário leva 100 jogos com a camisola do Benfica, marca à qual chegou diante do V. Guimarães.

Em entrevista à BPlay, o médio sublinhou o quão especial é ser centenário pelas águias.

«É incrível fazer 100 jogos por este grande clube, é um sentimento muito especial, não só para mim, mas para toda a minha família», começou por dizer.

O internacional português aceitou olhar para trás e lembrou que as coisas não lhe correram sempre bem.

«Obviamente, quando atingimos esta marca, 100 jogos, fazemos sempre uma reflexão de tudo o que aconteceu. Lembro-me do meu primeiro ano no Benfica, não foi sempre tudo muito positivo, tive momentos difíceis, mas, acima de tudo, lembro o que foi a minha época no ano passado. O ano todo, a preponderância que tive, as pessoas que me ajudaram…», enumerou.

«Estando dentro do Clube, vivendo o Clube, vivendo aquilo que acontece nos jogos, nos nossos jogos em casa, o apoio que temos, é especial e acho mesmo que o Benfica é um clube muito grande e muito especial, porque quem está cá dentro percebe muito bem isso, pela forma como nos apoiam. É único mesmo», assegura o jogador formado no Sporting.

Já sobre o momento mais especial, João Mário elegeu um golo que apontou na época passada, em casa, e que permitiu vencer o Vizela, aos 90+12.

«Talvez o penálti no último minuto contra o Vizela. Foi uma responsabilidade muito grande, uma celebração muito grande após o golo, foi uma união enorme entre nós e os nossos adeptos. Talvez tenha sido o momento mais efusivo para mim», resume.