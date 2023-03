João Neves em declarações à Eleven Sports, após a goleada ao Club Brugge, na partida em que jogou pela primeira vez no Estádio da Luz num jogo de Liga dos Campeões e contribuiu com uma assistência para o golo de Neres.

«Jogar a Champions torna as coisas um bocadinho mais especiais, mas especial mesmo é jogar com a camisola do Benfica ao peito. A assistência foi fruto do trabalho da equipa. Treinamos para vencer sempre e vamos continuar a lutar por conseguir mais vitórias.»