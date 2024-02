Roger Schmidt falou da situação de João Neves, que na madrugada de segunda-feira perdeu a mãe e que esta quarta-feira já voltou à equipa, para começar a trabalhar e seguir com a vida, apesar de toda a dor que deve estar a sentir.

«Ficámos todos muito chocados e tristes com o que aconteceu com à mãe de João Neves. Tentámos todos estar com ele e apoiá-lo. Nós ouvimo-lo, ele hoje quis integrar o treino e o sentimento que eu tenho é que lhe fez bem, foi bom para ele estar com os colegas e jogar futebol no campo», referiu.

«Todos entendemos que temos de lhe dar tempo. Mas a vida tem de continuar. Em relação a amanhã, se vai jogar ou não, tenho de pensar. Vou falar com ele e depois vamos decidir em conjunto.»