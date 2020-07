Jorge Jesus deixou marca no Flamengo e a saída do treinador português motivou diversas brincadeiras na internet. O regresso ao Benfica provocou o desgosto dos adeptos rubro-negros e a ironia dos rivais.



Como é habitual nestas ocasiões, foram criados nas últimas horas inúmeros memes sobre o tema, aludindo ao clima de namoro entre o Benfica e Jorge Jesus, e também sobre possíveis sucessores.



Abel Braga é sempre lembrado nestes momentos e também aparece Marcos Braz, o homem-forte do futebol do Flamengo, a entrar em contacto com nomes como Pep Guardiola ou Jurgen Klopp.



Veja tudo na galeria em anexo neste artigo.