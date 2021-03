Titular no Benfica em cinco dos últimos seis jogos, Diogo Gonçalves estará nesta altura é frente de Gilberto na luta por um lugar no onze.

«Acho que acertámos no jogador que vai ter de disputar com o Gilberto aquela posição: ou o Gil com ele, porque é ele que tem estado a jogar», corrigiu logo de seguida.

Recorde-se que Gilberto foi poupado por Jorge Jesus devido a problemas, físicos, mas a aposta tendencial do técnico das águias em Diogo Gonçalves manteve-se depois da recuperação do lateral brasileiro.

«É um jogador que tem vindo a melhorar o seu entendimento, principalmente como lateral-direito. Com a lesão do André [Almeida], fomos tentar que ele se adaptasse a essa posição. Não tem sido fácil para ele, porque defensivamente não conhece muito bem os espaços e os percurso que tem de fazer. Mas semana a semana e jogo a jogo ele tem vindo a melhorar. Também tenho falado muito com ele», analisou o treinador do Benfica.

«Defensivamente está muito melhor e ofensivamente é um jogador que tem boas características. Era um ala e normalmente os alas, quando passam para laterais, continuam com a mesma qualidade ofensiva. É forte, cruza muito bem, chega com facilidade a zonas de cruzamento, mas também está a melhorar em alguns aspectos, como nos confrontos individuais defensivos: tinha dificuldades nisso e está muito melhor», acrescentou.

Jorge Jesus disse estar «muito contente» com o aproveitamento do jovem jogador e destacou-lhe outras qualidades. «É também muito concentrado e profissional. Não fala muito, mas sabe o que quer - o que é importante - e está sempre disposto a aprender, que também é muito importante. E assim é mais fácil para nós, enquanto treinadores, corrigirmos e evoluirmos os jogadores.»