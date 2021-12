O Sporting vai apresentar-se no dérbi com o Benfica no Estádio da Luz sem dois dos jogadores mais influentes. Sebastián Coates (covid-19) e João Palhinha (lesão) são baixas confirmadas e Jorge Jesus abordou em particular a ausência do central uruguaio que trouxe para o futebol português quando era treinador do Sporting.

«Não vou branquear o valor do Coates. É um jogador que tem importância coletiva e individual em todas as ações de jogo do Sporting. Mas ele está fora. E isso não conta muito para os treinadores. Temos de contar com os que temos. (...) Mas não posso tentar branquear o valor dos dois jogadores [Coates e Palhinha], neste caso deste jogador, que tem muita importância em todas as áreas do jogo do Sporting», disse o treinador do Benfica na antevisão ao jogo desta sexta-feira.

O técnico das águias lembrou que também o Benfica ficou privado de um habitual titular. «Também temos outros jogadorres. Enquanto o Coates vai estar 15 ou 20 dias sem jogar, nós temos o Lucas Veríssimo, que vai estar o ano todo sem jogar. Não me interessa quem possa não jogar no Sporting, como também não me interessa quem não possa jogar no Benfica. O importante é os jogadores que vamos lançar no jogo», reiterou.

Jorge Jesus garantiu que a baixa de Coates não o fez mudar nada do que trabalhou ao longo da semana para o dérbi no que ao ataque diz respeito. «O facto de o Coates não jogar não vai ter influência nenhuma em relação ao ponta de lança que possa jogar amanhã [sexta-feira]. Já estava determinado, antes do problema do Coates, o jogador que vai ser lançado no jogo», rematou.