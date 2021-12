O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Dínamo Kiev, da 6.ª jornada da Liga dos Campeões 2021/22 e que terminou com vitória dos encarnados por 2-0. O técnico elogiou Roman Yaremchuk, autor do 1-0:

«Se não achássemos que ele não ia ser influente no Benfica não o tínhamos contratado. Tem jogado mais na Liga dos Campeões porque ele vem adaptando-se à ideia de jogo. Hoje foi dos melhores jogos que fez. Deu continuidade ao jogo de costas para a baliza, deu profundidade, fez um golo. Saiu porque fisicamente já estava com alguma dificuldade. Durante estes últimos dias ele não tem treinado tanto porque tem andado com um problema muscular e temo-lo protegido nos treinos. Sabia que ele não podia jogar os dois jogos seguidos, podia ter alternado com o Seferovic, mas o Haris esteve muito tempo parado. Gostei muito do jogo dele hoje.»