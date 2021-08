O treinador do Benfica, Jorge Jesus, na conferência de imprensa após a vitória frente ao Spartak Moscovo (2-0), que confirmou o apuramento para o play-off de acesso à Liga dos Campeões:

«O João Mário está a fazer um início de época dentro daquilo que é a qualidade dele. Entrou bem no grupo, porque também é fácil entrar neste grupo do Benfica. Está a adaptar-se facilmente, e depois as características dele sabia que ia enquadrar-se dentro do que precisávamos. Conheço-o bem, ele também sabe como é que eu penso, e tem entrado muito bem. Nós queremos é que a equipa seja o ídolo dos adeptos. Depois queremos que os jogadores acrescentam talento, criatividade e é para isso que estamos a trabalhar, para criar uma grande equipa. E não tenho dúvidas de que o vamos ser.»