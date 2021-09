O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em conferência de imprensa de antevisão da partida dos ‘encarnados’ contra o Barcelona, a disputar quarta-feira pelas 20:00 no Estádio da Luz, a contar para a segunda jornada da fase de grupo da corrente edição da Liga dos Campeões. O técnico foi questionado sobre se esta era a equipa do Barcelona que, na teoria, será mais fácil de bater.

«O Barcelona continua a ser uma das equipas mais fortes da Europa, para não dizer do mundo, com jogadores de nível muito alto. Essa questão é colocada porque já não têm o Messi, mas não deixa de ser uma equipa muito forte. Fiz já três jogos contra o Barcelona, dois no Benfica e outro no rival onde estava [Sporting]. Num desses jogos, o Messi não jogou, quando empatámos 0-0 em Barcelona. (...) Ninguém tem dúvidas que qualquer equipa fica muito mais forte com Messi. Agora, isso não desvaloriza a equipa do Barcelona. Só perdeu um jogo, para o Bayern. (…) Amanhã, vamos ter imensas dificuldades e encontrar uma equipa com excelentes jogadores.»