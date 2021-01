Jorge Jesus assume que um eventual triunfo no clássico com o FC Porto poderá ter um impacto positivo na equipa e nos adeptos ao nível da confiança.

«As vitórias são sinónimo disso. Moralizam as equipas e ainda muito mais os adeptos. Sabemos que às vezes não conseguimos ganhar, mas estamos confiantes e moralizados porque sabemos que os passos que temos de dar são passos que são recuperáveis e que nos vão permitir melhorar a situação. Os adeptos vivem mais em função do resultado. Com uma vitória, qualquer uma das equipas garante um conforto melhor não só na classificação, mas também moralmente», reconheceu o treinador do Benfica.

Recorde-se que o Sporting, líder do campeonato, tem quatro pontos de vantagem em relação a Benfica e FC Porto. O que significa que no pior cenário possível uma das duas equipas pode terminar o clássico no Estádio do Dragão a sete pontos do primeiro lugar, o que complicaria as aspirações de qualquer equipa na luta pelo título.

«Esse é um problema dos dois. Tanto o FC Porto como Benfica têm os mesmos pontos. Mas você já está a fazer contas a uma vitória do Sporting [risos]. Claro que é preferível estar a dois ou três pontos do que a cinco ou seis. São situações recuperáveis, ainda por cima não tendo nós defrontado ainda o nosso rival. Não direi que é para recuperar, porque só posso falar depois do jogo, mas podia ter-me feito a pergunta ao contrário: e se o Benfica ou o FC Porto ganharem e o Sporting perder? Estamos a pôr aqui hipóteses. E 'ses'... como quer que responda? Não sei», concluiu.