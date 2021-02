Jorge Jesus confirmou a inclusão de Luca Waldschmidt nos convocados do Benfica para o jogo deste domingo com o Moreirense.

«Está convocado para o jogo. Esta semana fez quatro treinos, deu-nos a indicação de que já recuperou dos problemas que vinha a ter e vai para o jogo», afirmou o treinador dos encarnados na antevisão ao duelo da 19.ª jornada da Liga a propósito do avançado alemão que está recuperado de um tramatismo num pé.

Mais à frente, Jesus mencionou que André Almeida e Jardel não os únicos jogadores entregues ao departamento médico, mas mencionou também o nome de Gilberto como um terceiro elemento que requer monitorização, não dando como certa a utilização do lateral brasileiro.

«Depois do jogo com o Estoril apareceu carregado muscularmente. Hoje ainda vai ser analisado pela equipa médica. Ou vai para Moreira de Cónegos ou, se não se justificar o risco, vai outro jogador. Temos o João [Ferreira], que tem jogado na equipa B, e o Diogo [Gonçalves], que fez um jogo muito interessante com o Estoril e temos essa garantia», apontou.

O técnico das águias abordou ainda a adaptação de Lucas Veríssimo à equipa e disse que o defesa brasileiro ainda está a assimilar processos, não sendo ainda por isso a altura certa para o lançar. «Chegou há uma semana e vai ter a sua oportunidade quando o jogo ditar. Quando entrar, acreditamos na capacidade dele. Está a adaptar-se ao Benfica, mas também à forma como a equipa defende. A cada dia que passa ele dá um passo à frente. Quando tiver de jogar, vai jogar, mas neste momento ainda não é prioridade em relação ao Nico [Otamendi] e ao Vertonghen», rematou.