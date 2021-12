«Eu disse que ias fazer três».

Esta foi a primeira frase que Jorge Jesus disse a Darwin Núñez no final do Famalicão-Benfica. O treinador terá antecipado, portanto, que o avançado uruguaio ia fazer um hat trick no jogo da 14.ª jornada.

No final, ao cumprimentar o jogador, lembrou isso mesmo, num momento incluído no habitual vídeo de bastidores dos jogos. Um vídeo que começa com o plantel a acompanhar as decisões do título da Fórmula 1, e que acaba com os sorrisos provocados pela goleada em Famalicão.

Ora veja: