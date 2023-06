O Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) abriu um processo de averiguações às circunstâncias que levaram à suspensão provisória de cinco processos que visavam Rui Pinto, criador do Football Leaks, informa a agência Lusa.

Na origem da decisão está um pedido apresentado pela equipa de advogados que representa o Benfica, no passado, para que seja investigada a atuação do procurador Carlos Casimiro Nunes, do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), e a alegada aproximação à defesa de Rui Pinto e à direção nacional da Polícia Judiciária (PJ) para que os cinco processos não avançassem.

«Considerando a factualidade alegada e constante do requerimento apresentado, e porque importa apurar a veracidade dos factos ali descritos, determina-se (…) a instauração do competente processo de averiguação», lê-se na deliberação do CSMP, divulgada pela Lusa.