Orkun Kokçu está entre os convocados da Turquia para os dois jogos de preparação, diante da Hungria e da Áustria.

O médio dos encarnados pode assim cumprir a 25ª internacionalização no próximo dia 22 de março, quando a formação turca defrontar a Hungria, na «Puskas Arena», pelas 19h45. Já no dia 26, a Turquia tem encontro marcado com a Áustria, desta vez em Viena, também às 19h45.

Além de Kokçu, também o antigo jogador do Sporting, Mehri Demiral está entre os convocados. Relembrar que a Turquia é uma das seleções presentes no grupo de Portugal, no Euro 2024, que vai ser disputado na Alemanha.