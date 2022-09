A FIGURA: Grimaldo

Proscrito pelos adeptos no final da época passada, penitenciou-se, ficou na Luz e está a fazer um grande arranque de época com Roger Schmidt. Depois de uma primeira parte contida, libertou-se no regresso dos balneários e foi pelo lado dele que o Benfica construiu a vitória. Assistiu Rafa Silva para o 1-0 e logo a seguir assinou o momento alto da noite com um golaço de fora da área.

O MOMENTO: golo de Rafa. MINUTO 50

A primeira parte do Benfica deixara a desejar. Faltara rasgo, capacidade no último terço e velocidade na circulação da bola. O golo de Rafa deixou a águia confortável e libertou-a emocionalmente, obrigando o Maccabi a ir em busca de algo mais na Luz.

OUTROS DESTAQUES

António Silva: o jovem central da formação encarnada está a aproveitar da melhor forma a onda de lesões que mergulhou sobre o setor mais recuado da equipa de Roger Schmidt. Depois das titularidades com o Boavista e o Vizela, estreou-se na Liga dos Campeões. Teve sentido posicional, boa colocação de bola a meia-distância e frieza para sair de situações de aperto, com ao minuto 40 quando, com serenidade, ultrapassou um adversário com a bola controlada junto à área de Vlachodimos. Imperturbável!

Rafa: foi dele a melhor ocasião de golo do Benfica na primeira parte, quando aos 29 minutos viu o golo ser-lhe negado pelo guarda-redes dos israelitas. É o jogador com mais capacidade para fazer mudanças de ritmo e nem o natural desgaste acumulado lhe retira isso. Capaz de ir do 8 ao 80 várias vezes durante os 90 minutos de um jogo, Rafa foi precisamente isso. Umas vezes desatento e a falhar o melhor momento para definir as jogadas; noutras a entusiasmar a Luz com as suas habituais arrancadas, como aquela aos 64 minutos apenas travada em falta a centímetros da área israelita e outra pouco depois do minuto 70 quando fez um túnel a Abu Fani: aí (lá está) foi do 80 ao 8, pecando depois no passe. Por essa altura, o Benfica já ganhava por 2-0, tendo sido dele o golo inaugural ao minuto 50. Saiu aos 79 minutos e a Luz levantou-se em tributo.

Enzo: continua a ser a bússola que orienta o futebol do Benfica e nesta terça-feira voltou a ser um dos melhores das águias, embora tenha estado longe daquilo que fez ao longo das primeiras semanas da área. A fechar, falhou por pouco o 3-0, acertando no poste direito. Cumpriu (e bem!), mas parece começar a faltar-lhe alguma frescura.

Pierrot: muito ativo na frente de ataque, descaindo regularmente para a meia-direita. Travou um duelo interessante com Nicolás Otamendi e mostrou-se confortável com a bola nos pés. No minuto inicial da segunda parte teve uma grande ocasião para fazer o 1-0 para os visitantes.

Neta Lavi: Seck e o ex-famalicense Batubinsika estiveram muito compactos na primeira parte, mas para isso também muito contribuiu o apoio do médio-defensivo.