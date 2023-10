Ángel di María considera que não é muito diferente dividir as alas com João Mário ou com David Neres, como aconteceu no clássico com o FC Porto. O argentino explica que o Benfica não deixa de ser ofensivo quando joga com o português e também não deixa de defender quando joga com o brasileiro.

«Essa é uma pergunta mais para o treinador do que para mim. Quando jogou o João Mário também ganhámos jogos, também fomos ofensivos. Pode haver alguma diferença com o Neres, pela sua velocidade, porque é melhor no um-contra-um, mas penso que jogue um ou outro temos sido sempre ofensivos», começou por enunciar Di María em conferência de imprensa.

Em termos defensivos, Di María diz que a equipa tem sempre de defender, mesmo a jogar com Davi Neres. «Defender temos sempre de defender todos, se não defendermos é impossível no futebol atual. Jogue um ou jogue outro, temos jogado muito bem, temos feito um grande trabalho, temos ganho que é o mais importante. O mister é que tem de tomas essas decisões sobre quem joga ou não, é uma boa pergunta para ele», destacou ainda.

Quanto ao Inter, Di María vai reencontrar Lautaro Martínez, companheiro da seleção que foi campeã do Mundo, mas garante que ainda não falou com ele. «Sim, tenho-o visto, anda a marcar muitos golos, está num grande momento, mas ainda não falei com ele. Seguramente vou vê-lo amanhã, antes ou depois do jogo. Não gosto muito de falar com os meus companheiros antes de jogar, é uma mania que tenho», revelou ainda.