António Silva voltou a fazer uma exibição de excelente nível na receção do Benfica contra o PSG. Julian Weigl, jogador dos encarnados que está emprestado ao Monchengladbach, não tem dúvidas de que o jovem defesa vai chegar em breve à seleção nacional.



O internacional alemão partilhou nas redes sociais um vídeo com os melhores momentos do central de 18 anos na partida contra o campeão gaulês e juntou-lhe a seguinte legenda: «Em breve seleção portugal.»



António Silva foi, recorde-se, um dos destaques do Benfica-PSG para o Maisfutebol.