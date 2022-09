Em fim de contrato com o Benfica, Álex Grimaldo tem o seu futuro indefinido, ou renova, ou sai a custo zero no final da temporada.

Esta quarta-feira, após a vitória do Benfica frente à Juventus, na segunda jornada da Liga dos Campeões, o jogador dos encarnados veio demonstrava o seu amor pelo clube que representa desde 2016.

«Eu amo o Benfica. Que noite», escreveu o lateral espanhol, nas redes sociais.