Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após o triunfo sobre o Spartak Moscovo, recordou Luís Filipe Vieira.

«Os jogadores mereceram esta vitória, mas não me posso esquecer da pessoa que me trouxe para o Benfica. A minha parte desta vitória quero dedicá-la ao presidente que o Benfica teve, Luís Filipe Vieira, que me trouxe e deu oportunidade de voltar. Não me esqueço disso e ele não deixa de ser meu amigo»