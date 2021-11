Poucos dias após o empate do Benfica em Barcelona, em jogo da Liga dos Campeões, Nico Otamendi falou sobre o golo que lhe foi anulado.

Numa entrevista à página de Twitch de Carlos Bosch, o central do Benfica lamentou que o árbitro não tenha validado o golo que poderia ter dado a vitória às águias.

«Teria sido lindo que aquele golo tivesse valido. Dificilmente a bola sai num canto. Não sei saiu ou não, mas não é normal quando o passe sai para trás», defendeu.

O argentino falou também sobre a perdida de Seferovic, respondendo a uma provocação do apresentador que lhe perguntou se não tinha sentido vontade de deixar o suíço em Barcelona.

«Não, isto é futebol», reagiu sorridente, antes de defender o companheiro. «Aquilo que um avançado mais deseja é marcar golo, por isso temos de o apoiar», continuou.

Otamendi admitiu ainda que existiu a possibilidade de voltar ao Valência antes de assinar pelo Benfica e não fechou a porta a um possível regresso ao clube que representou durante uma época.

«Houve uma sondagem, falou-se da possibilidade de voltar ao Valência, mas não chegou a concretizar-se. Além disso, surgiu também a possibilidade de jogar no Benfica e estou muito agradecido ao clube por me ter aberto a porta, e estou a jogar com a continuidade que tanto precisava. E estou muito feliz no Benfica», assegurou.

«Voltar ao Valência? Não se sabe o futuro, mas foi uma cidade onde gostei muito de viver», acrescentou.