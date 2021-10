Julian Weigl é provavelmente o jogador do Benfica que melhor conhece o adversário que as águias vão ter pela frente nesta quarta-feira.

O médio alemão foi adversário do Bayern Munique durante largos anos no futebol germânico e disse o que não pode faltar para que o Benfica alcance um bom resultado diante de uma das melhores equipas do Mundo.

«É um grande desafio para nós. Até agora, nesta época, penso que é a melhor equipa contra a qual jogamos. Têm muita qualidade em cada posição e funcionam muito bem enquanto equipa. (...) Temos de ter cuidado com muitas coisas. São fortes na posse de bola, perigosos na frente. Eles têm jogadores muito fortes individualmente e que podem fazer a diferença, temos de defender todos juntos [n.d.r: palavras ditas em português numa conferência em inglês], ser compactos e não dar muitos espaços», apontou aos jornalistas.

Depois de ter sido eleito, na época passada, o melhor jogador da época pelos adeptos do Benfica, Weigl tem estado em destaque em 2021/22, a terceira temporada de águia ao peito. «Penso que evoluí em muitos aspectos. Demorei algum tempo a adaptar-me ao estilo de jogo das equipas do treinador e ao que ele me pedia para fazer. Tornei-me mais agressivo, ganho mais bolas no meio-campo. Penso que toda a gente vê que estou num bom momento e que me sinto muito bem aqui. Por vezes é preciso algum tempo para me adaptar. Estamos num bom caminho, mas ainda estamos no início da época e quero continuar desta forma», afirmou o jogador de 26 anos, que pensa num regresso à seleção alemã e vê neste jogo uma boa oportunidade para se mostrar a Hansi Flick.

«Penso que é um grande jogo para todos nós. Mostrar à Europa o que o Benfica é capaz de fazer. Mas claro que para mim também… vou tentar dar o meu melhor para ajudar a equipa. Penso que o selecionador alemão vai ver o jogo e se jogarmos bem como equipa também será bom para mim.»

Weigl comentou ainda a rivalidade que manteve com o Bayer Munique ao longo dos anos, primeiro no Munique 1860 e depois ao serviço do Borussia Dortmund. «É um rival. Não tenho medo de dizê-lo. O clube onde joguei tinha menos condições. O Bayern sempre teve os melhores campos de treino, as melhores condições e nós éramos um clube pequeno do outro lado da rua. Mas estávamos sempre a lutar com eles. Conheço esta rivalidade deste novo e no Dortmund isso continuou. É um jogo especial para mim, mas penso que também para todos. Estar na Champions, jogar estes jogos num estádio cheio como o da Luz, penso que não há melhor do que isto», concluiu.