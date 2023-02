O Benfica perdeu nesta terça-feira na Alemanha, frente ao Goppingen, e adiou o apuramento para os oitavos de final da Liga Europeia de andebol.

A equipa portuguesa chegou ao intervalo a vencer por três golos (18-15), resultado que assegurava a passagem à fase seguinte, mas na segunda parte o conjunto alemão, de Gilberto Duarte, deu a volta.

O elevado número de exclusões na equipa portuguesa – nove contra apenas uma dos alemães – ajuda a explicar a descida de rendimento numa segunda parte em que os homens de Chema Rodríguez contestaram várias decisões de arbitragem.

Petar Djordjic foi o melhor marcador do Benfica na partida, com sete golos, apenas superado no jogo pelo ponta alemão Marcel Schiller, que apontou oito.