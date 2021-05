Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa após o empate com o Benfica (1-1):

«Quero agradecer aos adeptos do Benfica. Não é normal. É normal termos estas manifestações quando estamos em primeiro e próximos de ganhar o título, o que não acontece. Os adeptos tiveram um carinho muito especial do Seixal ao Estádio da Luz.

(...)

Não saímos felizes com este resultado. Interessava-nos mais esta vitória para a podermos partilhar com os adeptos. Hoje os adeptos do Benfica apoiaram-nos como se viéssemos para o jogo do FC Porto como se estivéssemos a disputar o primeiro lugar.»

[Foi o Jorge Jesus que pediu que o autocarro parasse na rotunda Cosme Damião à chegada ao estádio?]

«Vais no autocarro e vês centenas de adeptos… tens de os respeitar. O autocarro não pode passar numa praça simbólica como se não estivesse lá ninguém. Achámos que o autocarro tinha de parar para agradecer o gesto dos adeptos, que estavam longe. Sentimos o carinho deles.»