A vitória do Benfica sobre o Estoril no Estádio da Luz permitiu ao Benfica igualar a pontuação da época passada.

Em 2021/22, temporada iniciada por Jorge Jesus e concluída por Nélson Veríssimo, os encarnados fecharam a Liga com os mesmos 74 pontos que têm agora quando ainda faltam jogar-se cinco jornadas e há 15 pontos em disputa.

Neste domingo, o Benfica alcançou a vitória número 24 nesta Liga, tendo já mais uma do que na campanha passada.

Na melhor das hipóteses - vencerem os cinco jogos que restam - os encarnados podem fechar a época com 89 pontos, registo aquém do recorde estabelecido pelo FC Porto de Sérgio Conceição na época passada (91), mas que o Benfica nunca obteve, estando a melhor marca das águias na posse de Rui Vitória, com 88 pontos em 2015/16.