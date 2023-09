Anatoly Trubin, guarda-redes do Benfica, foi convocado para os próximos compromissos da seleção da Ucrânia, relativos à fase de qualificação para o Euro2024, primeiro frente à Macedónia do Norte, a 14 de outubro, em Praga, depois com Malta, três dias depois, em Ta' Qali.

O selecionador Serhiy Rebrov chamou um grupo de 25 jogadores, entre os quais, três guarda-redes, com o jogador do Benfica a contar com a concorrência de Andry Lunin (Real Madrid) e Georgiy Bushchan (Dínamo Kiev).

A Ucrânia está atualmente no terceiro lugar do Grupo C, com 7 pontos, atrás da Inglaterra (13 pontos) e Itália (7), mas à frente dos próximos adversários, a Macedónia do Norte (7) e Malta (0).