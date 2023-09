O guarda-redes do Benfica, Anatoliy Trubin, reconheceu que o desfecho do jogo com o Salzburgo, na 1.ª jornada da Liga dos Campeões, não teve o resultado ambicionado e a exibição pretendida, garantindo trabalho para melhorar.

«Não foi o resultado e a exibição que todos esperavam. A experiência é dolorosa, mas importante. No futuro, a principal tarefa é continuar a trabalhar e tornarmo-nos melhores», referiu Trubin, numa mensagem publicada através das redes sociais.

O guarda-redes cometeu penálti logo a abrir o jogo, mas Karim Konaté não concretizou. Porém, o Salzburgo construiria o triunfo por 2-0 mais tarde, com um penálti de Roko Simic e um golo de Oscar Gloukh.

(IMAGENS ELEVEN NA DAZN)