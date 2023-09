O Benfica ficou condicionado pela entrada em falso no duelo frente ao Salzburgo (0-2), na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, de acordo com os resumos da imprensa internacional.

Dois penáltis cometidos nos primeiros minutos e a expulsão de António Silva complicaram a missão da equipa de Roger Schmidt. «Os touros comeram as águias. Não é um comentário do National Geographic, mas sim o que aconteceu nesta noite no Estádio da Luz. Um murro na mesa do onze mais jovem na história da competição: 21 anos e 183 dias», escreve a Marca.

Em Espanha, aliás, os jornais consideram que o Benfica não merecia perder. «Um início estranho, marcado por duas decisões da equipa de arbitragem a favor do Salzburgo, condicionou um jogo em que o Benfica, pelo número de ocasiões, não merecia perder, mas deixa a equipa portuguesa como última do grupo no final da primeira jornada», salienta o AS.

«O Salzburgo proporcionou uma das maiores surpresas da primeira jornada ao vencer em Lisboa por 0-2 o Benfica, condicionado no arranque do jogo por dois penáltis e pela expulsão de António Silva», resume o Sport, da Catalunha, na linha do Mundo Deportivo: «O Salzburgo tinha uma complicada visita ao Benfica, que a cada temporada que passa se torna um rival mais complicado, e teve mais como prémio do que aquilo que provavelmente mereceu (…) Se o Salzburgo saiu vitorioso, foi graças ao seu guarda-redes (...) O Benfica terminou o jogo no meio-campo adversário, procurando o golo e com atitude demolidora. Se for este o plano do Benfica nos próximos jogos, terá à espera coisas muito positivas.»

O francês L'Équipe, por outro lado, considera que o campeão português não foi «suficiente realista» após a expulsão de António Silva: «Autor de um excelente arranque, o RB Salzburgo surpreendeu ao impor-se no relvado do Benfica (0-2). Os austríacos abriram o marcador de penálti e beneficiaram de superioridade numérica para controlar uma equipa generosa mas não suficientemente realista.»

«Os portugueses caíram em casa frente ao Salzburgo (jogou com o onze mais jovem da história do torneio) num duelo em que ficaram condicionados logo no arranque», titula o Ole, da Argentina, sem grandes avaliações perante os acontecimentos, tal como, de resto, o brasileiro Globoesporte: «O Salzburgo surpreendeu e vencer o Benfica fora de casa (0-2). Com um jogador a mais desde os 12 minutos de jogo – António Silva foi expulso -, a equipa austríaca viu Konaté perder um penálti, mas construiu a vantagem com golos de Simic e Gloukh.»