O futebolista português João Cancelo assumiu o «risco» que foi a mudança para o Barcelona esta temporada, por empréstimo do Manchester City, mas reconheceu que era o clube «dos seus sonhos» depois de ter passado a sua infância e os primeiros tempos como sénior no Benfica.

«O Barcelona é um clube no qual sempre quis estar, é o clube dos meus sonhos depois de ter jogado na equipa da minha infância que era o Benfica. Estou muito feliz por estar aqui, desfrutei muito destes três jogos, tenho companheiros que estão a ajudar-me a adaptar-me o mais rápido possível, o que é importante. Jogo com grandes futebolistas, também torna tudo muito mais fácil», afirmou, em entrevista ao Mundo Deportivo.

«É arriscado, mas a minha vida foi sempre um risco», referiu o lateral português, quando questionado sobre a mudança de um Manchester City que ganhou tudo em 2022/23, para o Barcelona.

«A mim custa-me sempre arriscar, na minha vida social também sou assim. Tenho a agradecer a todos no City, até agora vivi lá os melhores momentos da minha carreira, tive a oportunidade de estar no onze da FIFA no ano passado, o que para mim era outro sonho. E isso é graças aos meus companheiros no City, ao treinador, Pep [Guardiola], ao seu pessoal, um grupo muito bom, muito unido e isso vê-se, porque para mim agora são a melhor equipa do mundo e vir para aqui era um risco, mas é o Barcelona e quando chega a oportunidade do Barcelona, tens de vir», explicou.

Sobre o futuro, nomeadamente após o final da próxima época, Cancelo rejeitou apontar as coisas a longo prazo, focando-se no presente para «primeiro render» em Barcelona. «Não é por estes dois jogos, em que toda a equipa esteve bem, com duas vitórias, que convencemos. O que quero é render e, no fim, falar. Primeiro render, ganhar títulos com este clube, ser um jogador importante na equipa e, no fim, falar de ficar ou não. Vai depender do clube, do que rendi. No fim, medem-te pelo rendimento. Se não rendes, não te vão querer. Por isso, quero render, trabalhar e desfrutar deste clube», sublinhou.

Cancelo falou ainda do compatriota João Félix, que também chegou ao Barcelona para esta época, cedido pelo Atlético de Madrid.

«O João Félix é um talento natural. Creio que jogadores assim não há muitos, principalmente em Portugal. É um talento a ser lapidado, acho que está no clube certo para chegar a essa ambição onde quiser. É mais um para ajudar-nos, tem a mesma ambição do que eu, que é ganhar títulos e ajudar a equipa o mais possível», respondeu.