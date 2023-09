O futebolista português João Félix referiu que abdicou de uma boa parte do seu salário para mudar-se para o Barcelona na época 2023/24, cedido pelo Atlético de Madrid depois de ter renovado por mais dois anos, pela mudança que diz que necessitava.

«Sim, na verdade sim, abdiquei de uma quantia significativa do meu salário. Mas precisava de mudar, precisava de ir para um sítio em que pudesse praticar o meu futebol e, como disse, sempre acreditei que este era o sítio ideal. As coisas estão a sair bem e tinha de fazer este esforço para voltar a ter alegria a jogar», afirmou, em entrevista ao Mundo Deportivo, respondendo ainda sobre o facto de as coisas não terem corrido tão bem no Atlético.

«Isso está claro para todos, o futebol é assim, quem está mal só tem de mudar de sítio. Fi-lo antes, para o Chelsea, e fi-lo agora para o Barcelona porque não estava bem ali, não me adaptei às ideias do clube e do treinador, mas tentei sempre fazer o melhor que pude e também passei muitos bons momentos ali», garantiu.

Questionado ainda sobre a possibilidade de mudar-se em definitivo para o Barcelona e o que estaria disposto a fazer para tal, João Félix assinalou que, por ele, «depende de como terminar a época». «Depois, o Barcelona é que tem de negociar com o Atlético e isso depende depois do Atlético, se quer facilitar as cosias ou não. Mas isso já são coisas de negócios, de valores, nas quais não me meto. Faço o meu trabalho em campo, tento fazer o melhor para que me queiram contratar no final e isso dos valores, se vou ou não vou, ou por quanto, não é comigo», frisou.

Félix deixou ainda uma palavra sobre o compatriota João Cancelo, que chegou ao Barcelona ao mesmo tempo. «Em termos de qualidade, creio que foi o melhor lateral com quem joguei. Tem a qualidade de um “dez”, gosta de jogar como “dez” e disse que quando terminar a carreira vai jogar como um “dez” na equipa da sua cidade. Tem uma qualidade extraordinária, é muito bom jogador e ajudou muito nesta equipa. Onde esteve, ajudou sempre, ganhou sempre muitos títulos e, onde esteve, as equipas estiveram sempre muito bem», analisou.