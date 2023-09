O futebolista português João Félix está nomeado para os prémios de jogador da semana e golo da semana na Liga dos Campeões, relativos à 1.ª jornada da fase de grupos da competição.

João Félix fez, na terça-feira, dois golos e uma assistência na goleada do Barcelona ao Antuérpia, por 5-0.

Quem também está nomeado para jogador da jornada é o luso-brasileiro Wenderson Galeno, do FC Porto, que também fez dois golos e uma assistência, na vitória dos dragões ante o Shakhtar Donetsk, por 3-1.

Os outros nomeados para jogador da jornada são Jude Bellingham (Real Madrid) e Martin Odegaard (Arsenal).

Para golo da jornada, João Félix está nomeado com o primeiro dos dois golos apontados ao Antuérpia. Os outros candidatos são o guarda-redes da Lazio, Ivan Provedel, Tetê (Galatasaray) e Angelo Fulgini (Lens).

🧤 Provedel's miraculous equaliser

😤 Clinical from João Félix

💥 Tetê's unstoppable volley

☄️ Thunderbolt from Fulgini



