Feliz.



Foi assim que João Félix admitiu estar após o bis na goleada do Barcelona ao Antuérpia, no arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões.



«Estou feliz. O ambiente da equipa é fantástico, o clube é gigante e a forma de jogar é simples, um ou dois toques. Quando assim é, o jogo torna-se mais fácil e mais favorável para os avançados que acabam por ter mais oportunidades. Nota-se que estou feliz», começou por dizer, à TNT Sports brasileira.



O internacional português apontou ainda a principal razão para que etseja a ter sucesso na Catalunha contrariamente ao que aconteceu em Madrid.



«Às vezes fazer o simples é o mais complicado. A um ou dois toques, todos jogam bem e a bola circula mais rápido. É mais complicado defender combinações do que lances de um contra um, um contra dois ou um contra três. Criámos muitas oportunidades e mais uma vez estivemos muito bem», defendeu.



O avançado reiterou que está a cumprir um sonho: o de vestir a camisola blaugrana. «Era o meu sonho, já o disse publicamente. Desde pequeno que assistia aos jogos do Barça em casa com o meu pai e com o meu irmão. Sempre fomos adeptos do Barcelona em Espanha», referiu.



Félix antecipou ainda o jogo contra o FC Porto, no Dragão, referente à segunda jornada do grupo H da Liga dos Campeões.



«Vai ser um jogo complicado. Não é fácil jogar no Dragão, é um estádio complicado, mas vamos com a mentalidade de jogar o nosso futebol e de trazer os três pontos», concluiu.



Pode recordar os melhores momentos de João Félix no Barça-Antuérpia no vídeo associado ao artigo.



(IMAGENS ELEVEN NA DAZN)