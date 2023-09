O futebolista português João Félix, autor de dois golos e uma assistência na goleada do Barcelona sobre o Antuérpia, na 1.ª jornada da Liga dos Campeões, esta terça-feira, reconheceu que «o difícil» vai ser «manter o nível» depois do bom começo ao serviço do clube.

No sábado, Félix já se tinha estreado a marcar pelo Barcelona, ante o Betis, levando agora três jogos e três golos pelos catalães.

«Agora o difícil é manter o nível, porque estou a começar bem. A equipa está muito bem e agora há que manter isto. Estar no topo não é o mais difícil. Temos todos de trabalhar para continuar assim», referiu o português, em declarações aos microfones da Movistar+, após o duelo da Champions.

«Fizemos todos um grande jogo, muito regulares. Estou muito contente com a vitória. Estou feliz e a desfrutar. Os colegas ajudam muito, sozinho nada podia fazer. Também estou aqui para ajudá-los, como eles a mim. Estamos a tentar trazer alegrias ao clube e aos adeptos», assinalou, respondendo também sobre o Barcelona dos «Joãos»: Cancelo e Félix.

«Dos Joãos porque chegámos no mesmo dia, estreámo-nos no mesmo dia e marcámos no mesmo dia. É uma coincidência muito boa e há que continuar», respondeu.

(IMAGENS ELEVEN NA DAZN)