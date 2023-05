A partir das 10h00 desta quinta-feira, o Benfica vai colocar à venda os restantes bilhetes para a receção ao Santa Clara, jogo que pode dar o título aos encarnados.



São menos de duas centenas os ingressos que restam e que foram disponibilizados através do mercado secundário, pelo que a venda será feita exclusivamente online, informou o clube. Esta decisão, explicam ainda as águias, surge após a grande procura que se registou nas bilheteiras da Luz.



«O número de ingressos é reduzido, não chegando às duas centenas, razão pela qual serão disponibilizados exclusivamente online. O objetivo passa por evitar longas filas e longas horas de espera, e onde, inevitavelmente, muitos dos sócios interessados veriam a sua ambição gorada dada a escassez de ingressos disponíveis», lê-se no comunicado do Benfica.



O Benfica-Santa Clara está agendado para as 18h00 do próximo sábado.