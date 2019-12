Chiquinho chegou à pausa natalícia com um registo de 17 jogos e um golo marcado com a camisola do Benfica, na época de estreia no plantel principal dos encarnados.



«É uma alegria e uma responsabilidade enorme estar a representar o Benfica, o maior clube de Portugal. É um sonho que se tornou realidade», confessa o jogador, em declarações ao jornal Record.



O médio ofensivo de 24 anos tem conquistado o seu espaço no onze de Bruno Lage e espera chegar no futuro à seleção nacional.



«O Benfica permitiu-me participar nas competições europeias e estou mais perto da seleção, porque quem joga em clubes com a dimensão do Benfica tem hipóteses ainda maiores. Confesso que é um desejo meu representar Portugal. Ainda sou novo, ainda tenho muito trabalho pela frente antes de atingir esse objetivo, mas acredito que vou lá chegar», rematou Chiquinho.