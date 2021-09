Darwin Nuñez, avançado do Benfica, em declarações à BTV, depois da vitória sobre o Boavista (3-1), no Estádio da Luz, em jogo da 6.ª jornada da Liga. O uruguaio abriu e fechou o marcador na Luz.

[Análise ao jogo]

- O mais importante é o coletivo, o que o grupo fez duramente o jogo. Acho que fizemos um grande jogo para levarmos os três pontos.

[Já tem quatro golos na Liga]

- Digo sempre que um ponta de lança vive dos golos, mas quando não saem temos de ajudar a equipa. Aqui quando ganhamos, ganhamos todos, e, quando perdemos, perdemos todos. Estou concentrado em ajudar a equipa.

[6 vitórias consecutivas do Benfica na Liga]

- Sim, graças a Deus, estamos no caminho certo, temos de continuar com os pés no chão. A época ainda é longa, ainda estamos no começo. Temos de ir jogo a jogo e no final fazemos contas.