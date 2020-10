Darwin Nuñez, avançado do Benfica, em declarações à BTV, depois do triunfo sobre o Belenenses (2-0), no Estádio da Luz, em jogo da 5.ª jornada da Liga:

[Quatro golos em dois jogos, que momento é este?]

- Nós os avançados vivemos dos golos, mas às vezes a porta fecha-se para um, tem de ser outro a continuar. Vou continuar a trabalhar forte para a equipa, que é o mais importante. Por sorte, chegarem esses quatro golos e, como disse, vou continuar a trabalhar para a equipa.

[Quando marcou apontou para o símbolo do Benfica]

- Sim, porque é um clube muito grande. Sonhava estar aqui, surgiu a oportunidade, agora vou fazer tudo para que as coisas saiam bem, a favor da equipa.