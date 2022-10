Roger Schmidt explicou a titularidade de Enzo Fernández depois de o médio ter sido convocado para os jogos da Argentina, de preparação para o Mundial 2022, no empate do Benfica em Guimarães.



«O Enzo não jogou muito nas últimas duas semanas. É um jogador muito importante para nós, sentiu-se bem e teve a oportunidade de jogar. Ele não esteve ao nível mais alto, mas fez o seu trabalho. Foi uma decisão que tive de tomar depois do jogo é sempre mais fácil. Mas a diferença de um treinador para vocês [ndr: jornalistas]: tenho de decidir antes do jogo», referiu, em declarações na sala de imprensa do D. Afonso Henriques.



O técnico germânico foi ainda confrontado com os possíveis lances de penálti a favor do Vitória de Guimarães, ambos na segunda parte. «Só vi um desses lances e penso que é claro que não foi penálti», limitou-se a dizer.