À oitava jornada da Liga, o Benfica somou o primeiro empate, em casa do Vitória de Guimarães (0-0).

Os encarnados interromperam um ciclo de sete triunfos no campeonato, mas seguem líderes com 22 pontos, mais três do que o segundo colocado, o FC Porto. Já os vimaranenses, ocupam a nona posição, com 11 pontos amealhados.

Veja o resumo da partida: