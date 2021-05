Jorge Jesus desvalorizou a ausência de adeptos nos jogos da última jornada, que chegou a ser anunciada, mas acabou por cair depois da Liga recuar nas suas intenções. Para o treinador do Benfica, não era a última jornada que ia fazer a diferença, mas considera que o futebol já tem condições para voltar a receber os seus adeptos.

«Claro que gostava que pudesse haver adeptos neste último jogo. Se não é possível em defesa do coletivo, que é a nossa sociedade, acho que está certo. Não é por mais noventa minutos que vai mudar alguma coisa. Se houvesse mais jogos, aí seria muito mais interessante. Mas quem perdeu tantos jogos, se perder mais um...», começou por comentar.

O treinador do Benfica considera ainda que o futebol reagiu muito bem à pandemia e lembra ainda que os jogos são disputados em espaços abertos. «O futebol tem todas as condições para poder ter espectadores, porque é um espaço aberto, não é em pavilhões ou cinemas. As pessoas ligadas ao futebol têm mais experiência, foram as primeiras a saber lidar com o covid-19. Acho que a decisão, por mais um jogo, está bem», afirmou.