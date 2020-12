O Benfica recebe o Paços de Ferreira, no domingo (20 horas), e Jorge Jesus sabe bem o que encontrará do outro lado. O treinador elogiou «o futebol positivo» da equipa de Pepa, mas lembrou também que é a formação que mais faltas cometidas tem na Liga.



«O Paços está a fazer um bom campeonato. Está na quinta posição, tem menos golos sofridos do que nós. E é a equipa com mais faltas feitas na Liga. Isso é um problema para a equipa de arbitragem, o Paços tem um jogo positivo. As equipas com ideias positivas ganham mais jogos. Vai ser difícil jogar contra um adversário moralizado. Vamos respeitar o Paços, mas queremos estar a um nível mais alto do que o Paços», afirmou o treinador em conferência de imprensa.



O treinador aproveitou para lembrar que o Benfica não sofreu golos contra o Lech Poznan, mas reconhece que «a organização defensiva» ainda é o momento que mais o atormenta.



«Todos os momentos do jogo nos preocupam. Mas isso é normal. Temo-nos debruçado mais sobre a organização defensiva desde a minha chegada. No último jogo são sofremos golos, um dado relevante. Mas temos de ver quem foi o adversário. O que temos vindo a fazer, sem grande tempo para treinar... não há tempo para trabalhar os vários momentos do jogo. É só recuperar.»