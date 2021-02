João de Deus, treinador-adjunto do Benfica, em declarações aos jornalistas após o empate sem golos com o V. Guimarães. técnico voltou a substituir Jorge Jesus, que ainda recupera de covid-19:

[Falou com Jorge Jesus após o jogo?]

«Já tive oportunidade de falar com mister, para saber a sua opinião sobre o jogo. O mister está como todos estamos. Triste, preocupado com o momento, mas já o senti com aquela força e chama imensa para inverter este ciclo menos bom que estamos a viver.»

[Equipa técnica tem condições para continuar em funções?]

«Claro que sim. Acreditamos no trabalho que estamos a desempenhar.»