O Benfica tem esta segunda-feira o primeiro treino sob as ordens de Roger Schimdt. Após dois dias de exames médicos e físicos, os 29 jogadores que compõem para já o plantel voltam a juntar-se no Seixal esta manhã para uma sessão de trabalho no relvado.

Ora a pensar nesse treino, que está marcado para as 11 horas, todos os jogadores do Benfica compareceram no Centro de Estágios ainda antes das 9.15 da manhã. O lateral Gilberto e o extremo Rafa foram, aliás, os últimos a chegar ao Seixal.

No polo oposto João Mário foi o primeiro jogador a chegar, por volta das 8.10 horas. Antes dele, só Javi Garcia, o novo adjunto do Benfica, que foi o mais madrugador do grupo de trabalho.

Refira-se que Roger Schmidt ainda está a dormir no Benfica Campus e por isso já se encontrava no complexo, ele que já foi conhecendo os jogadores pessoalmente nos últimos dois dias.

Esta segunda-feira, de resto, promete ser um dia agitado para o treinador alemão, que orienta o primeiro treino, devendo começar com uma palestra aos jogadores, e ao início da tarde fala pela primeira vez aos jornalistas como treinador do Benfica.

Os 29 jogadores do plantel:

Guarda-redes: Helton Leite, Samuel Soares, André Gomes,

Defesas: Gilberto, André Almeida, Bah, Morato, Lucas Veríssimo, António Silva, Tomás Araújo, Grimaldo e Ristic;

Médios: Meïte, Weigl, João Mário, Pizzi, Paulo Bernardo, Florentino e Martim Neto;

Avançados: Rafa, Gil Dias, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Rodrigo Pinho, Henrique Araújo, Tiago Gouveia, Diego Moreira, David Neres e Musa.