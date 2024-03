João Neves e Kika Nazareth juntaram-se para responder a algumas questões dos internautas do canal de YouTube«Fútbol Emotion PT». Durante a conversa, o internacional português falou sobre o percurso no futebol, a estreia a marcar pela equipa A do Benfica e admitiu que em alguns momentos não se inibe de fugir à dieta.



«O futebol era um hobby no início, mas com o passar do tempo, criou-se uma paixão. Ainda não vejo o futebol como uma profissional e acho que isso é bom. Só há três ou quatro anos é que percebi que isto era algo sério. (...) Os meus colegas foram muito prestáveis no início da minha carreira profissional e ajudaram-me a crescer. Tive a sorte de ter os companheiros que tive», referiu na conversa gravada em dezembro e divulgada na última terça-feira.



O médio, de 19 anos, lembrou ainda o primeiro golo pelo conjunto principal dos encarnados frente ao Sporting, no dérbi em Alvalade, na época passada.



«Foi um misto de emoções. Foi o meu primeiro golo e logo contra um rival. Como foi o golo do empate e ainda queríamos ganhar, não deu muito tempo para festejar. Foi só o momento de ver a bola a entrar na rede, dar dois ou três gritos e ir festejar para trás», recordou.



João Neves aproveitou para abordar a baixa estatura e destacou qual o ponto mais forte do seu jogo. «Não tenho muito a reclamar. Quando vim para o Benfica o que importava era o rendimento. Faz sentido porque queremos ganhar e tem de jogar quem está melhor. Nunca deixei de jogar. Equilibrei sempre a inteligência com o físico. Acho que esse é um ponto forte no meu jogo», sublinhou.



Por último, o jovem futebolista confessou que por vezes faz uma «cheat meal».



«Li ou ouvi que a dieta é uma palavra em latim para hábito ou ritual. Acho que é muito à base disso. Não tenho dieta fixa. Não escolho o que como. Também já tive ações de formação sobre nutrição e é um pouco a olho. Sei que não devo comer isto ou aquilo, meto as quantidades certas. Ainda assim, gosto de fazer a tal cheat meal. Depois de alguns jogos, gosto de ir a uma cadeira de fast food, mas isso não se deve dizer muitas vezes (risos). O arroz e a massa são saudáveis. Os fritos são para evitar enquanto as saladas, carnes e peixes são importantes», concluiu.