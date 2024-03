O Benfica ultimou a preparação para o jogo com o Rangers, da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, sem Juan Bernat.



Lesionado há vários meses, o lateral-esquerdo espanhol foi o único jogador que não esteve às ordens de Roger Schmidt no primeiro quarto de hora da sessão de trabalho aberta à comunicação social, tendo feito tratamento e trabalho de ginásio. Gianluca Prestianni também não poderá ser opção para o técnico germânico, visto que não está inscrito nas provas da UEFA.



De resto, os campeões nacionais fizeram exercícios de ativação e «meiinhos» antes de se reunirem para uma curta conversa com Schmidt, técnico que cumpre esta quarta-feira 57 anos.



O Benfica parte para a Escócia às 14h30 e mais tarde, às 18h45, o treinador das águias e um jogador vão fazer a antevisão ao duelo com os escoceses, agendado para esta quinta-feira (17h45). Os encarnados e o Rangers empataram, lembre-se, a dois golos na primeira mão disputada na Luz.