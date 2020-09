Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações à Benfica TV, depois da vitória sobre o Moreirense (2-0), no Estádio da Luz, em jogo da segunda jornada da Liga:

[Sobre o jogo]

- Foi uma demonstração de grande qualidade, num jogo que não teve nota artística. Este jogo tinha de ser seis ou sete a zero. Eu tinha dito que o Benfica ia estar melhor do que em Famalicão, tivemos jogadas de grande qualidade técnica. Foi pena não traduzirmos isto em mais golos.

[28 remates, doze oportunidades]

- O que pode justificar isso é qualidade. Só uma equipa que faz trinta remates à baliza, dez deles no golo, a intensidade, a velocidade, é porque tem qualidade. O Moreirense não criou uma chance de golo. Fez um remate na primeira parte que o Ody defendeu. Foi uma equipa que passou o tempo a defender com todos os jogadores e mesmo assim não consegui parar o Benfica. O Benfica nesta altura já está muito difícil de parar. Faltaram golos para justificar a exibição.

[Sobre Darwin]

O Darwin quando acelera, foi por isso. É um criador e finalizador. Podia ter feito golos, mas assistiu mais um de bandeja. Ainda é um peixe fora de água, quando tem bola sabe o que tem de fazer, mas quando não tem ainda não sabe. De certeza que acertámos no jogador, com 21 anos tem grande margem. Para ele ainda é um novo mundo, mas tem todas as condições para vingar.