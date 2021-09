Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações à Sport TV, depois da goleada ao Santa Clara (5-0), nos Açores, em jogo da quinta jornada da Liga:

[Segunda parte diferente da primeira]

- O principal neste jogo são os três pontos, ganhámos num estádio difícil e a uma equipa que é forte, bem organizada taticamente. Na primeira parte o jogo foi confuso para o Benfica, o Santa Clara não nos deixou entrar no jogo. O futebol é assim, qualquer equipa não pode dominar a outra nos noventa minutos, isso não acontece. Acabámos por ter uma saída forte e um golo de Rodrigo Pinho.

- Na segunda parte corrigimos algumas coisas, melhoramos e os golos surgiram com naturalidade. Os golos tornaram o jogo mais fácil.

[Saída de Rodrigo Pinho ao intervalo?]

- Foi por opção minha, não se lesionou.

[A entrada de Rafa mexeu com o jogo?]

- Na segunda parte todos os jogadores mexeram com o jogo, fizeram coisas diferentes que tinham feito na primeira parte.

[Estreia de Lázaro?]

- Não tenho dificuldade nenhuma em elogiar os meus jogadores. O Lázaro entrou bem no jogo, mas só jogou meia-hora. É um jogador com qualidade, mas ainda não sabe o que a equipa quer, principalmente em termos de estratégia, mas é um jogador com qualidade e estamos muito contentes com a prestação dele.

[A equipa apresentou frescura, está preparada para o Dínamo Kiev?]

- Sim, principalmente o Lucas Veríssimo que estava no risco de se lesionar e correu tudo bem. Do onze só Lucas e o João [Mário] foram jogadores que jogaram nas seleções, os outros não meti a jogar. Não foi por acaso. Às vezes corre bem, é uma das vantagens das boas equipas como o Benfica.