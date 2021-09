Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, em declarações após a derrota com o Benfica por 5-0:

«Dar os parabéns ao Benfica, porque foi um justo vencedor.

Foram duas parte completamente diferentes. Na primeira parte o Santa Clara foi melhor. Criou mais oportunidades e teve o controlo do jogo, nem sempre com bola. Fomos penalizados com o golo a cair a primeira parte, que nos deixou com um sabor muito amargo porque merecíamos ir para o intervalo pelo menos empatados e até em vantagem.

Ao minuto 27 há uma clara falta do Vlachodimos sobre o Mansur. Um lance para cartão vermelho. Já aconteceram lances no passado e de vermelho até por menos, como na final da Taça de Portugal com o Helton Leite. Sentimos que fomos penalizados nesse momento. Sentimos muito a penalização na primeira parte, porque contra dez o jogo seria diferente.

Depois, há uma segunda parte toda dominada pelo Benfica, que foi eficaz e conseguiu ampliar o resultado.

Demo-nos um bocadinho como derrotados, o que eu nao gostei, e acabámos por sofrer uma derrota muito pesada face ao que fizemos, principalmente na primeira parte.

Não fomos competentes na segunda parte. Na primeira fomos muito! [Na segunda parte] Faltou-nos ter bola, sermos mais criativos, mas ganhávamos e perdíamos constantemente a bola. Não tivemos confiança na segunda parte para estarmos organizarmos defensivamente e termos mais bola ofensivamente para criar dificuldades ao Benfica.

Já passámos por dificuldades e soubemos dar respostas. Sei a equipa que tenho e que estes jogos acontecem. Há jogos assim, mas não podem ser muitos, como é óbvio.

Mas temos de ser mais tempo Santa Clara: e nós só fomos Santa Clara meia-parte e assim estamos sujeitos às consequências»