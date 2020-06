Na véspera da receção ao Tondela, à porta fechada, Bruno Lage debruçou-se sobre a importância do público nos jogos do Benfica, recuperando uma conversa que teve com um adepto durante a interrupção da Liga.



«Preparámo-nos para tudo, inclusive tentámos simular um jogo na Luz. Fizemos jogo-treino e fomos a todos os detalhes e pormenores. Treinámos inclusive à hora do jogo. A resposta tem de ser dada a pensar nos adeptos que não estão lá, mas estão a ver-nos», começou por dizer, na conferência de imprensa.



«Cruzei-me recentemente com um adepto e trocámos duas ou três palavras e a última parte foi sobre isso. O sentimento que tenho de passar enquanto treinador... não há forma de preparar um jogo sem a massa humana e alma dos adeptos do Benfica. A conversa deixou-me com mais energia. O senhor disse-me: 'Não vamos estar lá fisicamente, mas vamos estar de coração'. É isso que a equipa tem de sentir. É um excelente iniciativa os adeptos poderem contribuir ao enviar os seus cachecóis», contou.



O Benfica recebe esta quinta-feira o Tondela às 19h45, em jogo da 25.ª jornada da Liga.



