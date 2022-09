O Benfica confirmou a transferência de Carlos Vinícius para o Fulham, confirmando-se uma informação avançada pelo Maisfutebol.

Em comunicado, as águias informam, que ficam com 50 por cento dos direitos económicos do avançado brasileiro. A transferência, avançou o nosso jornal e confirmou a SAD encarnada em comunicado enviado à CMVM, faz-se a troco de 5 milhões de euros e os encarnados ficam responsáveis pelos encargos com serviços de intermediação: 10 por cento do valor da venda.

Recorde-se que Vinícius estava há um ano no PSV Eindhoven por empréstimo. Essa cedência, que era válida por duas épocas, foi revogada por iniciativa do Benfica. «Não estavam garantidas as condições contratuais previstas para o exercício obrigatório da cláusula de opção de compra», refere o Benfica.

Carlos Vinícius, que está de regresso ao futebol inglês (onde já tinha estado em 2020/21 quando atuou no Tottenham) foi contratado pelo Benfica ao Nápoles por 17 milhões de euros em 2019.

COMUNICADO DA BENFICA SAD NA ÍNTEGRA:

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa que chegou a acordo com o Fulham FC para a alienação dos direitos desportivos e de 50% dos direitos económicos do jogador Carlos Vinícius por um montante de € 5.000.000 (cinco milhões de euros).

Mais se informa que a Benfica SAD terá encargos com serviços de intermediação de 10% do valor da venda e que o Fulham FC será o responsável pela distribuição do mecanismo de solidariedade aos clubes que participaram na formação do jogador, não tendo o direito a reter o mesmo à Benfica SAD.

De referir que, previamente a este acordo, a Benfica SAD revogou o contrato de empréstimo que estava em vigor com o PSV Eindhoven, tendo em consideração que não estavam garantidas as condições contratuais previstas para o exercício obrigatório da cláusula de opção de compra.»